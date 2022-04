Finissage zur Max-Ausstellung in Tröbsdorf

Tröbsdorf. Wenige Tage vor dem Ende der Martin-Max-Ausstellung Tröbsdorf lädt das IAB zur feierlichen Finissage.

Mit einer Finissage stimmen die Verantwortlichen des Instituts für angewandte Bauforschung (IAB) in Tröbsdorf am Dienstag, 26. April, ab 17 Uhr auf das Ende einer Kunstausstellung im Verwaltungsgebäude (Über der Nonnenwiese 1) ein. Der in Halle/Saale geborene und seit 1987 als Grafiker in Weimar arbeitende Martin Max hatte seine Bilder hier seit 10. Januar ausgestellt. Letztmals geöffnet ist die Schau am Samstag, 30. April.