Firmen halten sich an Auflagen

Die Weimarer Unternehmen halten sich nach Auskunft der Stadt an die verschärften Regeln, die bereits mit den städtischen Allgemeinverfügungen gegen die Ausbreitung des Coronavirus verbunden sind. Bei Kontrollen in Imbissen beispielsweise wurden in den vergangenen Tagen keine Verstöße gegen das Verbot entdeckt, dass Speisen nicht vor Ort gegessen, sondern nur für den Lieferservice oder das Abholen durch Kunden zubereitet werden dürfen.

Allerdings stehen Polizei und Ordnungsbehörde in Weimar durch die bundesweiten Neuregelungen, die am Wochenende von Bund und Ländern beschlossen worden sind, nun vor der Aufgabe, in der Öffentlichkeit auch den Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen zwei Menschen zu kontrollieren und gegebenenfalls zu ahnden sowie darauf zu achten, dass sich dort - bis auf Ausnahmen - nur Gruppen von maximal zwei Menschen zusammen aufhalten.

In Weimar gab es am Montag 13 Erkrankte (Stand 19 Uhr) und damit einen mehr als am Sonntag. Zu ihnen gehört auch eine Frau, die bei einer in Weimar praktizierenden Ärztin beschäftigt ist, bestätigte die Stadt auf Nachfrage unserer Zeitung. Es sei aber gelungen, alle Kontaktpersonen zu ermitteln und diese in häusliche Isolation zu schicken, betonte Stadtsprecher Andy Faupel am Montag.

Genau solch ein Fall spielte am Sonntag der Weimarer Polizei in die Hände: Als sie mit Begleitung aus der Ordnungsbehörde auf der Suche nach Kontaktpersonen einer mit dem dem Cornavirus infizierten Person waren, trafen sie in einer Weimarer Wohnung auf eine Gruppe. Zu dieser gehörte ein 42-jähriger Mann, der mit einem Haftbefehl gesucht wurde, teilte die Polizei-Inspektion am Montag mit. Er wurde festgenommen und kam laut Polizeiangaben in eine Justiz-Vollzugsanstalt (JVA).

Im Weimarer Land gab es am Montag (Stand 16 Uhr) 14 Erkrankte und damit einen mehr als am Sonntag, ferner rund 390 Menschen in häuslicher Isolation. In der Stadt stehen rund 430 Menschen unter Quarantäne.