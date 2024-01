Fischreiher bietet dem Hochwasser die Stirn

Normalerweise steht dieser Fischreiher aus Metall nicht mitten im Fluss, sondern am Rand an der Kranichfelder Felsmühle.

Kranichfeld Der Vogel in Kranichfeld ist allerdings kein echter und steht normalerweise am Rand des Flusses.

Diesem tapferen Fischreiher macht das Hochwasser der Ilm scheinbar gar nichts aus. Warum auch, ist er doch ein Vogel aus Metall und steht zur Zierde auf einem bewohnten Grundstück an der Felsmühle in Kranichfeld, welches vom Wasser überflutet wurde. Immerhin zeichnet sich eine Entspannung der Lage für die Anwohner ab: Die Pegel sind seit der Nacht auf Freitag, als sie ihren bisherigen Höchststand nach den jüngsten Niederschlägen plus Tauwetter erreicht hatten, kontinuierlich gesunken und liegen aktuell wieder deutlich unter der Marke für den Meldebeginn.