„Fit für Kunst“ Bad Berka: Durch Umzug fehlt Laufkundschaft

„Fit für Kunst“ musste vor dem Virus weichen: In seiner 13. Auflage ging der Aktionstag erstmals nicht im Foyer der Bad Berkaer Zentralklinik über die Bühne, sondern im Kulturhaus „Station 33“. Die Entscheidung der Klinik-Geschäftsführung, eine Vorsichtsmaßnahme wegen der drohenden Corona-Gefahr, traf die Organisatorinnen Dagmar Müller und Sabine Fritsche relativ kurzfristig: Am Montagabend hatten sie es erfahren und schickten am Dienstag eine Rundmail an die Aussteller. Von denen hatten einige bereits im Vorfeld aus Krankheitsgründen abgesagt, sechs weitere verzichteten nach der Nachricht von der Umquartierung auf ihre Teilnahme. Statt 35 reisten somit letztlich 22 Künstler, Kunsthandwerker und -pädagogen tatsächlich an. „Ein harter Kern, der sich nicht hat abschrecken lassen“, so Dagmar Müller.

Sie hatte am Freitagabend noch 15 Plakate im A3-Format gedruckt, um mit Pfeilen die Besucher vom Haupteingang der Klinik bis in die „Station 33“ zu lotsen. Am Samstagmorgen ab 8 Uhr hängte sie sie auf und räumte mit Helfern auch aus dem Technik-Team der Klinik die Tische für die Aussteller in den Kulturhaus-Saal. „Fit für Kunst“ entstand ursprünglich als Angebot an Klinik-Patienten, die durch ihre Krankheit berufsunfähig geworden waren. Initiatorin Barbara Zweigert wollte diese Menschen dafür gewinnen, ihre neue Freizeit für künstlerische Betätigung zu nutzen. „Fit für Kunst“ wurde über die Jahre weit über diesen Kreis hinaus bekannt und zog auch diesmal wieder Besucher an, die eigens für den Aktionstag anreisten, ohne dass sie als Patienten oder Besucher mit der Klinik zu tun haben. „Wir hatten ein sehr interessiertes Publikum, mit dem wir ins Gespräch gekommen sind“, so Dagmar Müller. „Das eine oder andere Kunstwerk hat dabei auch den Besitzer gewechselt.“ Gefehlt habe die „Laufkundschaft“, etwa Klinik-Mitarbeiter auf dem Weg zur Arbeit oder nach Hause sowie Patienten oder Besucher auf dem Weg in die Cafeteria. Dennoch sei sie mit den geschätzten 300 bis 500 Besuchern in den sieben Stunden ab 10 Uhr grundsätzlich zufrieden. „Am Mittwoch auf der Thüringen-Ausstellung in Erfurt war es deutlich leerer“, schmunzelte sie. Wären alle 35 Kreativen angereist, hätte es in der „Station 33“ wahrscheinlich ein Platzproblem gegeben. Auch deshalb hofft Dagmar Müller, dass sie im nächsten Jahr wieder ins Foyer zurückkehren darf: „Dort finden 35 Stände auf jeden Fall ausreichend Platz.“