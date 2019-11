Eine Gruppe protestierender Bürger hat Mittwochmorgen vorübergehend die Fällungen in der Prellerstraße gestoppt. Leser berichteten, dass sich 20 bis 30 Personen am Protest beteiligt haben. Die Mitarbeiter des Kommunalservice zogen sich zurück, bis die Aktion beendet war.

Wie erst nach Produktion der gedruckten Ausgabe bekannt wurde, erschien die gesamte Stadtspitze mit OB, Bürgermeister und Beigeordneter, um mit den protestierenden Bürgern zu sprechen. Das wurde positiv aufgenommen. Die Bürger verwiesen vor allem auf das „aktuell noch unvergleichlich gute Kleinklima durch die vorhandene Biomasse“: z. B. als Luftfilter, sommerliche Kühle, Geräuschdämpfung.

Die Stadt habe vor allem auf Kosten- und ästhetische Aspekte hingewiesen, aber auch auf die Klagen einiger Anwohner. Am Ende soll der Oberbürgermeister die Erwartung geweckt haben, dass die Ostseite der Prellerstraße ihre vorhandenen und gesunden Bäume behält, solange sie gesund bleiben. Erst nach Pilzbefall würden sie sukzessive durch neue Bäume ergänzt.

Das sahen die protestierenden Bürger als Erfolg. Denn noch am Dienstag wollte die Stadt alle Bäume fällen, sobald wieder finanzielle Mittel vorhanden sind. – Gegen 10 Uhr wurde die Fällung auf der Westseite vom Kommunalservice fortgesetzt.

Die etwa 25 Jahre alten Zierkirschen waren wesentlich größer geworden, als die Stadt erwartet hatte. Anlieger beklagen seit Jahren Dunkelheit in den Wohnungen. Auf der Westseite kratzen Äste an Fassade und Fenstern. Nach einer Anliegerbeteiligung wurde festgelegt, die Zierkirschen schrittweise durch Beerenäpfel zu ersetzen. – Im Gegensatz zur städtischen Darstellung hieß es beim Bürgerprotest am Mittwoch allerdings: Schon auf der Anliegerversammlung habe es einige kritische Stimmen gegeben.