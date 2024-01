Fliegenklatsche gegen Corona

Susanne Seide singt zurzeit wieder öfter „Volare“

Manchmal singe ich vor mich hin. Zuletzt „Volare“ (Italienisch für das Fliegen). Nicht etwa, weil ich mit dem Jet weg wäre, da könnte ich das ja hier kaum geschrieben haben, und auch nicht, im übertragenen Sinne, weil mich zu Hause eine Fliegenplage umtreibt.

Ich habe zuletzt auf die Melodie von „Volare“ leider mal wieder „Corona“ singen müssen, passt rein sängerisch, nervt aber, wenn es einen Grund im direkten Umfeld gibt. In der Familie nach dem Desaster zu Weihnachten im Jahr 2022 diesmal kurz vor Silvester ein Virus-Fall schlimm mit Fieber & Co., ein zweiter glimpflich. Und keiner hat eine Ahnung, woher dieser kleine Miesepeter ausgerechnet zum Jahresende gekommen ist, wo alle so gerne mit Freunden und Familie gefeiert hätten.

Mich hat die „Fliege“ noch nie erwischt, und das nächste Mal, wenn sie uns wieder zu so einem blöden Zeitpunkt nervt, dann nehme ich die kleine graue Klatsche aus der Küche und singe, „ Vaffanculo!“ („Verpiss dich!“). Das passt zwar nicht zur Melodie, trifft aber meine coronabedingte Stimmung.

Ihnen allen ein gesundes neues Jahr!