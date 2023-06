Flohmarkt in 14 Höfen im Grammetal

Links und rechts der Gramme laden am Samstag in Niederzimmern Flohmarkt-Anbieter auf ihre Grundstücke ein.

Premiere an der Gramme: In Niederzimmern steigt am Samstag, 24. Juni, von 10 bis 16 Uhr zum ersten Mal ein Haus- und Hof-Flohmarkt. An 14 Standorten über das komplette Dorf verteilt öffnen Familien dafür ihre Tore oder Türen und präsentieren Schätze aus vergangenen Zeiten. Als zentraler Anlaufpunkt für das leibliche Wohl ist der Grammetal-Grill (Weimarische Str. 19) vorgesehen, eine öffentliche Toilette befindet sich im Gemeindehaus (Angergasse 6).