Fördermittel für Demokratieprojekte in Weimar stehen bereits

Der Lokale Aktionsplans (LAP) Weimar stellt 2020 wieder Mittel für Projekte von Trägern bereit, die in der Stadt Aktionen und Veranstaltungen umsetzen. Schwerpunkte der Förderung sind Projekte, die demokratische Beteiligung etablieren und dabei auch Bürger, die aktuellen politischen Entwicklungen kritisch gegenüberstehen und die sich mit der deutschen Geschichte – insbesondere mit der Zeit des Nationalsozialismus und dessen Verbrechen – auseinandersetzen. Weiterhin förderfähig sind nach Angaben der Koordinatorin Anika Thiele Projekte zu den Themen Sensibilisierung für Rechtsextremismus sowie Demokratieförderung an Schulen, Förderung von Maßnahmen mit Quartiers- und Ortsteilbezug, der Anerkennung vielfältiger Lebensweisen und einige mehr. Anträge dürfen grundsätzlich nur nichtstaatliche Organisationen stellen. Einzureichen sind sie bei der Koordinierungs- und Fachstelle bis 26. Januar zunächst per Mail und nach Prüfung per Post.

Kontakt: Koordinierungs- und Fachstelle Lokaler Aktionsplan Weimar, Europäische Jugendbildungs- und Jugendbegegnungsstätte Weimar, Anika Thiele, Jenaer Str. 2/4, 99425 Weimar, Mail: thiele@ejbweimar.de.

https://stadt.weimar.de/stadtverwaltung/tolerantes-weimar/projekte-foerderrichtlinien/