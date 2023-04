Fördermittel für Teilhabe an Kunst und Kultur in Weimar

Weimar. Anträge an den Margarethe-Geibel-Fonds der Bürgerstiftung Weimar können noch bis Ende April gestellt werden.

Der Margarethe-Geibel-Fonds der Bürgerstiftung Weimar wurde ins Leben gerufen, um Künstlerinnen in Weimar in existenziellen Notlagen und auch bei der Ausübung ihrer künstlerischen Tätigkeit zu helfen. Außerdem unterstütze der Fonds Frauen, Mädchen und benachteiligte Menschen dabei, Zugang zu Kunst und Kultur zu finden. Nun werden neue Bewerbungen um eine Förderung entgegengenommen. Bewerbungsschluss ist der 30. April. Die Fördersumme betrage 500 bis 2000 Euro je Projekt. Antragsberechtigt seien gemeinnützige Einrichtungen, Vereine, Initiativen oder Selbsthilfegruppen.

Indes habe der Fonds bereits viel Gutes bewirkt: So konnte ein Kunst-Kurs im Weimarer Frauenzentrum gefördert werden. Frauen und Mädchen, die sonst keinen Zugang zu Kunst haben, wurden professionell gefördert und in ihrer Entwicklung gestärkt. Unterstützt wurde auch das Kunstatelier des Lebenshilfewerkes Weimar/Apolda in Tröbsdorf sowie eine in Weimar lebende und arbeitende ägyptische Künstlerin.

Ansprechpartnerin ist Anja Pfotenhauer-Wolleschensky, Telefon: 03643 / 815600, E-Mail: pfotenhauer@buergerstiftung-weimar.de