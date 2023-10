Forstamt Willrode nimmt Kastanien an

Schellroda. Kinder können gegen eine kleine Überraschung ab dem kommenden Montag die gesammelten Baumfrüchte abliefern.

Das unter anderem für ausgedehnte Waldflächen im Weimarer Land zuständige Forstamt Erfurt-Willrode unweit von Schellroda bietet auch in diesem Jahr speziell Kindern die Möglichkeit, gesammelte Kastanien abzugeben: In der alten Revierförsterei im Erfurter Steiger (Sternstraße 1, hinterer Hofteil des Wirtschaftshofes), können Kinder mit ihren Familien vom Montag, 16. Oktober, bis Freitag, 20. Oktober, jeweils von 15 bis 17 Uhr die Kastanien abgeben. Wegen des ungewohnt frühen Herbstferien-Termins erfolgt die Annahme diesmal in einer normalen Schul-Woche.

Ein Sammelentgelt wird auch in diesem Jahr nicht gezahlt, stattdessen gibt es jeweils eine kleine Überraschung als Lohn. „Zielgruppe der Aktion sollen wie in jedem Jahr die Kinder sein, die am Sammeln von Kastanien Spaß haben und damit ein schönes Herbsterlebnis in der Natur verbinden“, so Revierförsterin Uta Krispin. Bestimmt ist das Sammelgut für die Winterfütterung von Rotwild im Thüringer Wald. „Die Hirsche können letztlich aber nur eine begrenzte Menge an Kastanien fressen“, erläutert die Försterin weiter. „Daher soll eindeutig der Spaß am Sammeln in der Natur und nicht die Menge oder Bargeld im Vordergrund stehen.“

Nachfragen im Forstamt: 036209/43020