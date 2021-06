Fortschrittliches Matheprogramm an internationaler Schule in Weimar

Weimar. Über Einzelheiten informiert Direktor Phillip Armstrong am Dienstag in einer Online-Präsentation.

Zur Online-Präsentation über das Mathematikprogramm an der Thuringia International School Weimar lädt am Dienstag, 1. Juni, 18.30 Uhr, Schuldirektor Phillip Armstrong die Schulgemeinschaft und Interessierte ein. „Mathematik hat Bedeutung weit über den Fachunterricht hinaus“, unterstreicht Armstrong. Zusätzlich gibt es Informationen zur Anerkennung des IB-Diploms an deutschen Hochschulen.

www.this-weimar.com