Fotoausstellung auf Station P 4 in Weimarer Klinikum

Weimar. Mit einer Fotoausstellung würdigt Weimars Klinikum das zehnjährige Bestehen seiner Station für Suchterkrankungen.

Zehn Jahre ist es her, dass an Weimars Klinikum die Station für Abhängigkeitserkrankungen, kurz P 4, eröffnet wurde. Seitdem hat ein Team aus Ärzten, Therapeutinnen, Sozialarbeiterinnen und Krankenpflegepersonal zahlreiche Patienten mit Konsumstörungen wie Alkohol-, Drogen- oder Medikamentenabhängigkeit betreut. Das zehnjährige Bestehen der P 4 wird nun mit der Fotoausstellung „Gesichter der Sucht“ gewürdigt. Die Idee stammt von Ergotherapeutin Elizaweta Olak. „Als ich den Arbeitsauftrag erhielt, habe ich mir die Frage gestellt, was Sucht eigentlich ist“, so Olak. Die Frage gab sie an Betroffene, deren Angehörige wie auch an jene weiter, die die Erkrankten betreuen. Die Antworten setzte die Weimarer Fotografin Diana Neuber szenisch um.