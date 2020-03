„Japanbilder“ von Michaela Weber zeigt der Kunstverein Hofatelier in Niedergrunstedt in seiner neuen Ausstellung.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Fotografische Eindrücke aus Japan

Ihre Japanbilder zeigt Michaela Weber bis zum 26. April im Hofatelier am Schulweg 4. Die Künstlerin freute sich über eine hervorragend besuchte Vernissage am Samstag. Einen musikalischen Rahmen setzte Gustavo Eden auf der Shamisen. Christophorus Klimke führte in Leben und Werk der Künstlerin ein und ging dabei über in ein Interview mit ihr. Vorgestellt wurde auch ihr im Cass-Verlag erschienenes Buch „Japanbilder“. Die Ausstellung ist Samstag und Sonntag jeweils 14 bis 18 Uhr geöffnet und wird von mehreren Veranstaltungen begleitet. Michaela Weber führt am Samstag, 21. März, 15 Uhr, durch die Fotoschau.