Eine Garage im Juli 2019 in Zwickau. Das Bild entstammt einer Serie von Mathias Kubitza, zu der Tobias J. Knoblich das Buch „Osten. Transitraum der Geschichte" schrieb.

Fotos und Essays auf den Spuren des Ostens werden in Weimar präsentiert

Weimar. Mit „Bildern des Ostens“ sind Tobias J. Knoblich und Mathias Kubitza zu Gast in der Weimarer „LiteraturEtage“.

Mit Tobias J. Knoblich und Mathias Kubitza setzt die Literarische Gesellschaft Thüringen am Mittwoch, 18. Oktober, um 19 Uhr in Weimars „LiteraturEtage“ in der Marktstraße die Reihe „Was kommt nach Ostdeutschland?“ fort.

Die Fotos von Kubitza animierten Knoblich zum Schreiben. Es beginnt mit Bildern vom Osten. Mathias Kubitza hält fest, was er sieht: Sparsame Motive in Schwarzweiß bilden Leerstellen und Zwischenräume abseits durchsanierter Altstädte ab. Bei Tobias Knoblich legen die Bilder vergessen Geglaubtes frei, geben verblasste Erinnerungen wieder, setzen sie in neues Licht.

Fotos inspirierenzu 40 Essays

In kurzer Zeit bringt der Kulturpolitiker, inspiriert von den Fotos des TV-Journalisten, 40 Essays zu Papier. Sie kreisen um den Osten, was er heute ist. Knoblichs Texte und Kubitzas Fotos fließen in ein gemeinsames Buchprojekt.

Mathias Kubitza, geboren 1984 in Erfurt, studierte an der Humboldt-Uni Berlin Geographie, europäische Ethnologie und Kulturwissenschaft. Erste journalistische Erfahrungen erwarb er bei der „Thüringer Allgemeine“. 2009 begann er ein Volontariat im ZDF-Landesstudio Thüringen. Für den Mainzer Sender ist er nun als Redakteur aktiv.

Tobias J. Knoblich, geboren 1971 in Zwickau, lernte Verkehrskaufmann und studierte an der Humboldt-Uni Kulturwissenschaft. Der Promotion an der Uni Hildesheim folgten Tätigkeiten als Referent im sächsischen Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst und Geschäftsführer des Landesverbandes Soziokultur Sachsen. Von 2011 bis 2018 war er Erfurter Kulturdirektor. Seit 2019 ist er dort Dezernent für Kultur und Stadtentwicklung sowie Gastprofessor der Uni Leipzig.