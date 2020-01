Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Fraktionen ohne Parteibuch fusionieren

Die Zusammensetzung der Fraktionen im Kreistag des Weimarer Landes bleibt weiter in Bewegung. Nachdem Rüdiger Eisenbrand und Wolfgang Hoppe in diesem Monat von den Freien Wählern in die Fraktion der CDU wechselten, suchten und fanden die verbliebenen Freien Wähler nun Verstärkung. Ab sofort bilden sie mit dem Kreisverband der Bürgerinitiativen eine gemeinsame siebenköpfige Fraktion im Kreistag.

Chef der fusionierten Fraktion ist Falk Zipfel aus Ulrichshalben, Vize-Vorsitzender der Bad Berkaer Dirk Geyer. Außerdem gehören der Fraktion Jörg Hammer, Diana Brückner-Rentzsch, Volker Schaedel, Hans-Helmut Münchberg und Uwe Güttner an. „Wir werden nicht zulassen, dass die konservativen Kräfte gespalten werden“, so der bisherige Fraktionsvorsitzende des BI-Verbandes, Dirk Geyer. Falk Zipfel bekräftigte: „Eigentlich ist dieser Schritt des Zusammengehens lange überfällig gewesen, da die Schnittmengen von Freien Wählern im Kreis und den Bürgerinitiativen überproportional hoch sind.“ Angesichts der neuen Mandatsverteilung sieht es die gemeinsame Fraktion nun auch als erforderlich an, die Besetzung der Fachausschüsse neu zu regeln. So solle Geyer wie in der vergangenen Legislatur als Aufsichtsrat in der Entsorgungsgesellschaft tätig werden und den Sitz im Bau- und Vergabeausschuss übernehmen. Zipfel wolle die Fraktion im Kreisausschuss vertreten, Hammer im Aufsichtsrat der PVG und Güttner in den Ausschüssen für Umwelt, Naturschutz und Landwirtschaft sowie für Gesundheit und Soziales.