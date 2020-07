Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Französischer Varieté-Abend

Einen französischen Varieté-Abend mit Live-Musik, Zauberei und Cidre präsentiert das Kleinkunst-Institut am Sonntag, 19. Juli, 19 Uhr, im Projekt Eins, Schützengasse 2. Das Duo Chanson Liaison begeistert mit Liedern von Jacques Brel. Yorick Vanitas sorgt mit Zauberei für die magischen Momente des Abends. Mit Eleganz und raffiniertem Augenzwinkern zaubert die Band Ironipation zum Abschluss eine Kabarettshow voller Chanson-Klassiker auf die Bühne. Karten im Vorverkauf per Internet (www.kleinkunst-institut.de) oder an der Abendkasse erhältlich.