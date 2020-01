Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Frau bei bei Kreuzungsunfall eingeklemmt

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Donnerstag gegen 10.25 Uhr auf der Landstraße 1056 im Kreuzungsbereich Sohnstedt ereignet. Der Fahrer eines Opel Corsa aus Richtung Sohnstedt kommend in Richtung Erfurt unterwegs. An der Kreuzung hat er vermutlich die rote Ampel überfahren und ist Volkswagen UP kollidiert. Die Fahrerin des Volkswagen wurde dabei in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Sie musste von den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Eichelborn, Mönchenholzhausen und Obernissa mit einem hydraulischen Geräts aus ihrem Fahrzeug befreit werden.

Mit schweren Verletzungen wurde die Frau mit einem Rettungswagen und einem Notarzt in ein Klinikum gebracht. Der Fahrer des Opel und seine Beifahrerin wurden ebenfalls schwer verletzt. Auch sie kamen mit einem Rettungswagen in ein Klinikum.

Während der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste die Straße für rund 60 Minuten voll gesperrt werden. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Polizeiinspektion Weimar hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen überfuhr der Opel Fahrer die rote Ampel. Grund dafür könnte die sehr tief stehende Sonne gewesen sein.