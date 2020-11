Frau bei Wildunfall am Ortsausgang Hottelstedt leicht verletzt

Bei einem Wildunfall am Ortsausgang von Hottelstedt in Richtung Daasdorf ist eine Autofahrerin am Freitagabend leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte die 23-jährige VW-Fahrerin versucht, mehreren Rehen auszuweichen, die die Fahrbahn überquerten.

Dabei fuhr sie mit ihrem Auto über ein Verkehrsschild und einen Leitpfosten und geriet in den Straßengraben. Die Frau erlitt dabei leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. An dem Auto entstand Totalschaden; Rehe wurden nicht erfasst.