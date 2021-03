Frau fährt 82-Jährige in Weimar an, verletzt sie und fährt weiter

Die Polizei sucht jetzt Zeugen und vor allem die Fahrerin.

Bereits am Montag, dem 22. März, kam es im Zeitraum zwischen 15:15 Uhr und 15:30 Uhr in Weimar im Bereich der Einmündung Rollgasse/Friedensstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 82-jährige Frau wurde beim Überqueren der Rollgasse von einem weißen PKW mit Weimarer Kennzeichen erfasst und blieb verletzt liegen. Die Fahrerin des verursachenden Fahrzeuges stieg zwar kurz aus und erkundigte sich nach dem Wohlbefinden der Rentnerin, verließ dann aber die Unfallstelle und fuhr in Richtung Atrium davon.

Die Frau brachte den Unfall erst am Samstag zur Anzeige. Die Polizei hat Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und fahrlässiger Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall aufgenommen.

Wer den Unfall beobachtet hat und/oder Hinweise zum Fahrzeug, sowie der Fahrerin machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei Weimar (Tel. 03643/882-0; mailto: pi.weimar@polizei.thueringen.de).

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen

