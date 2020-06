Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Frau im Bus nach Vollbremsung verletzt – Ladendiebe – Jugendliche bespucken 69-Jährige

Der Polizeibericht für Weimar:

Bus muss bremsen: Frau stürzt und verletzt sich

Am Freitag, 5. Juni, musste gegen 10 Uhr ein Bus des Stadtlinienverkehrs in der Trierer Straße eine Gefahrenbremsung einleiten, bei der eine Businsassin zu Fall kam und Kopfverletzungen davon trug. Laut den Angaben der Polizei kam es zu dem Bremsmanöver, weil ein silbergrauer BMW im Gegenverkehr ein Müllauto überholt hatte, ohne dabei auf den entgegenkommenden Bus zu achten.

Die 69-jährige Businsassin musste ins Klinikum gebracht werden. Der Fahrer des BMW verließ die Unfallstelle. Die Polizei Weimar sucht Zeugen, die Angaben zu dem Fahrzeug machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03643/882-0 oder per Mail unter pi.weimar@polizei.thueringen.de. entgegengenommen.

Mehrere Anzeigen für aggressive Ladendiebe

Am Donnerstagvormittag versuchte ein Mann, Tabak in einem Supermarkt zu stehlen. Dabei wurde er von einer Mitarbeiterin erwischt. Da er und seine weibliche Begleiterin zunehmend aggressiver wurden, wurde die Polizei gerufen. Auch im Beisein der Beamten hielten die Beleidigungen gegen die Marktangestellten und Polizisten an. Gegen den 32-Jährigen und seine 29-jährige Bekannte wurden mehrere Anzeigen gefertigt, heißt es in der Mitteilung der Polizei.

Frau von Jugendlichen bespuckt – Zeugen gesucht

In Weimar ist eine Frau von Jugendlichen ins Gesicht gespuckt worden. Laut Mitteilung der Polizei war die 65-Jährige mit dem Bus von Schöndorf nach Weimar-West unterwegs. Zwei Jugendliche, die sich auch in dem Bus aufhielten, hätten fortlaufend Spuckgeräusche gemacht. Als die Frau die beiden bat, die Geräusche zu unterlassen, sei sie von den beiden Jungen im Alter von etwa 15 bis 16 Jahren beleidigt worden.

Als alle drei in Weimar-West den Bus verließen, hätten sie der 65-Jährigen ins Gesicht gespuckt und seien fortgelaufen. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise. Eine Person sei etwa 180 cm groß und habe blonde, gescheitelte Haare. Er habe ein helles Kapuzenoberteil und eine dunkle Hose getragen. Die zweite Person sei etwa 170 cm groß, von kräftiger Statur und war komplett dunkel bekleidet. Zeugen zu dem Vorfall werden gebeten, sich bei der Polizei Weimar zu melden.

Versuchter Diebstahl von Aufsätzen für Elektrozahnbürsten

Ein 26-jähriger Ladendieb wurde am Donnerstag in einem Verbrauchermarkt in Süßenborn erwischt. Wie die Polizei mitteilte, löste der Alarm aus, als der Mann aus Erfurt durch den Kassenbereich ging. In seinen Sachen wurden zahlreiche Aufsätze für Elektrozahnbürsten gefunden. Der Gesamtwert der Waren: 550 Euro.

Scheibe eingeschlagen

In Hottelstedt schlugen unbekannte Täter am Donnerstag zwischen 14 Uhr und 17.45 Uhr die hintere Seitenscheibe eines VW Transporters ein. Daraus wurden eine Tasche mit Bekleidung eines der Bauarbeiter sowie zwei Akkuschrauber im Gesamtwert von etwa 300 Euro gestohlen. Hinweise zu dem oder den Tätern lägen nicht vor, so die Polizei.

Stein gegen Bus geworfen - Mann stiehlt mit Kindern - Aquarium mit Gehwegplatte zerstört

Weitere Blaulichtmeldungen