Frau in Weimar von Hund gebissen: Polizei sucht mit Fahndungsfoto nach Halterin

Weimar. In Weimar wird eine Frau von einem Hund gebissen und verletzt. Die Polizei sucht jetzt mit einem Fahndungsfoto nach der Halterin des Tieres.

Bereits am 6. Mai diesen Jahres wurde bei der Neuen Brücke im Ilmpark Weimar eine Frau durch einen Hundebiss verletzt. Wie die Polizei am Dienstag informierte, sei die Halterin dort mit zwei Hunden an der Leine unterwegs gewesen. Eines der beiden Tiere habe der Frau ins Bein gebissen.

Die Polizei hat jetzt eine Öffentlichkeitsfahndung nach der Hundehalterin gestartet und ein Bild von ihr veröffentlicht. Wer kann Hinweise zur Identität der unbekannten Täterin geben? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Weimar unter 03643 882 0 oder per Mail an PI.Weimar@polizei.thueringen.de, mit Nennung des Aktenzeichens 0116325/2023 entgegen.

