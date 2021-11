Frauenzentrum Weimar aktiv gegen Gewalt an Frauen

Gegen Gewalt an Frauen wendet sich der Gedenktag der Vereinten Nationen, dem sich das Weimarer Frauenzentrum mit einer Aktion in der Innenstadt anschließt.

Am Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen, am Donnerstag, 25. November, wird das Frauenzentrum Weimar ab 15 Uhr mit einer Kerzenaktion und Informationsmaterial in der Schillerstraße unterwegs sein. Der von der UN deklarierte Gedenktag soll zur Enttabuisierung des Themas beitragen. 22 Frauen mit 24 Kindern haben in diesem Jahr bereits Schutz im Frauenhaus Weimar gesucht. 43 Frauen mit 51 Kindern konnten aus unterschiedlichen Gründen nicht aufgenommen werden.