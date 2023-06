Freibad auf dem Herderplatz

Weimar. Mitmachzeug: Ein Projekt der Bauhaus-Universität Weimar lädt die Bürger in Weimar zum Gespräch ein. Anhand des Bildes eines Freibads soll es zum Diskurs kommen.

Auf dem Herderplatz in Weimar stehen ein Pool und viele Holzkisten. Diese Aktion ist Teil des Projektes „Bauhaus trifft Thüringen – Das mobile Partizipationslabor“, oder auch Mitmachzeug genannt, der Bauhaus-Universität Weimar. Ziel des Projektes sei es, den Austausch zwischen Uni und den Bürgern zu stärken, so die Organisatorin Hannah Kordes.

Am Mittwoch, 27. Juni, haben die Studierenden unter dem Motto „Eintauchen!“ die Bürger von Weimar zum Austausch an das Planschbecken eingeladen. Gemeinsam sollen Fragen wie „Stellen wir uns vor, die Stadt wäre ein Freibad – welchen Charakter würdest Du im Freibad spielen, was machst Du am liebsten?“ geklärt werden.

Die einzelnen Stationen, die ein Freibad beinhalten kann. Foto: Sophie-Marie Rudolph

Durch Ideenaustausch am Zahn der Zeit sein

Anton Brokow-Loga organisiert das Projekt mit. Er zeigt auf den Platz und erklärt: „Die Leute direkt fragen, wäre zu platt. Darum krempeln wir den Platz um.“ Man habe sich an der Uni gefragt, wie die Menschen in der Stadt zusammenkommen können. Und daraus sei die Idee entstanden.

An den einzelnen Stationen finden sich Rollenkarten mit den Aufgaben, die in einem Freibad nötig seien. Zum Beispiel ein Kioskbetreiber. Auch vorhanden: ein Miniaturmodell. „Hier kann man mit Knete zeigen, was nötig ist für eine schöne Stadt“, so Anton.

Sämtliche Erkenntnisse des Tages würden zur Forschungszwecken dokumentiert. „Wir lernen, einen Zugang zu Leuten und der Stadt zu bekommen. Wir möchten am Zahn der Zeit sein“, führt er weiter aus. Hannah sagt: „Wir möchten einen regionalen Austausch. So können wir Ideen von jungen Menschen erhalten.“ Sie erhofft sich, dass viele Menschen mitmachen und Gespräche zustandekommen.

Helga, eine Bürgerin Weimars, schaut sich interessiert um, setzt sich neben das Miniaturmodell und bastelt aus Knete einen Schirm. „Ich bin neugierig gewesen. Man macht ja nicht einfach aus einem Platz ein Freibad“, begründet sie ihr Interesse. Sie sieht sich eher in der Rolle der Organisatorin, hinter den Kulissen eines Freibads aktiv.

Louisa Helmrich ist Teil des Teams. Sie freut sich auf einen regen Gedankenaustausch mit den Bürgern Weimars. „Die Leute haben etwas zu sagen und wissen, wie man die Stadt bereichern kann. Das einzufangen, ist schön, da kann man draus lernen.“

Helga hat einen Regenschirm geknetet und stellt diesen in die Miniaturstadt. Foto: Sophie-Marie Rudolph

Weitere Informationen zu dem Projekt „Bauhaus trifft Thüringen – Das mobile Partizipationslabor“ finden Interessierte im Internet unter:https://www.uni-weimar.de/de/universitaet/struktur/zentrale-einrichtungen/zue/mitmach-ding/