Freibad-Saison in Ottmannshausen wird verlängert

Wegen des schönen Wetters und der guten Nachfrage empfängt das Freibad in Ottmannshausen auch in der kommenden Woche Besucher.

Die Freibad-Saison soll angesichts des schönen Altweibersommers in Ottmannshausen verlängert werden. Aufgrund der Wetterlage, der guten Nachfrage und der Wassertemperatur hat sich der Bürgermeister der Landgemeinde Am Ettersberg, Thomas Heß, entschlossen, das Freibad in Ottmannshausen auch in der kommenden Woche – also je nach Wetterentwicklung bis Samstag, 26. September – für Badegäste zu öffnen. Die Solaranlage heize das Badewasser trotz kalter Nächte am Tag immer wieder auf etwa 23 Grad auf, heißt es weiter.

Fehlende Schwimmprüfungen für Kinder und Jugendliche würden jederzeit abgenommen.

Täglich 12 bis 18 Uhr, Eintritt Erwachsene 3,50 Euro, Jugendliche 3 Euro, Kinder bis 14 Jahre 2,50 Euro, Im Dorfe 36c