Weimar. Die Sperrungen, die für Arbeiten an Straßen und Leitungen in Weimar eingerichtet werden mussten, sollen alle am Freitag aufgehoben werden.

Freie Fahrt auf Weimarer Straßen

Auf Weimars Straßen werden alle baustellenbedingten Sperrungen am Freitag, 20. Dezember, aufgehoben. Nach Angaben des Rathauses herrscht wieder freie Fahrt auf der Kromsdorfer Straße, an der Carl-Zeiss- und Ernst-Abbe-Straße, der Ossietzkystraße zwischen Ebert- und Brennerstraße, ebenso auf der Ettersburger Straße (Umbau Bushaltestelle nahe Heldrunger Straße) und der Vollersrodaer Straße in Legefeld. Beendet sein sollen zudem die Arbeiten an der Gasleitung in der Oberen Schloßgasse.