Freie Plätze in Weimars Märchenbus

Das Apoldaer Amateurtheater spielt in Utenbach am dritten Advent „Hänsel und Gretel“.

Weimar Initiative von Ein-Eltern-Familien bietet für den dritten Advent noch Gratis-Mitfahrgelegenheit nach Utenbach

Alleinerziehend eine Familie zu managen, fordert durchaus auch Verzicht – und das nicht nur finanziell. Angesicht der Vielzahl an Aufgaben und Verpflichtungen bleiben die Gelegenheiten, um in der Freizeit etwas zu unternehmen, auch schon mal auf der Strecke.

Um daran etwas zu ändern, unter Leute zu kommen, sich mit anderen Eltern auszutauschen und einander unter die Arme zu greifen, hatte sich Anfang vergangenen Jahres aus privatem Antrieb die Initiative „Alleinerziehend in Weimar“ gegründet. Die Gruppe um Jens Westphal, Christian und Janka Ihring sowie Daniela Dennemark versucht seither Möglichkeiten für Ein-Eltern-Familien zu schaffen, um ihr soziales und kulturelles Leben zu fördern. Unterstützung erhalten sie dabei von vielen freiwilligen Helfern, von der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Weimar, Ursel Kittlaus, von der Ehrenamtsagentur der Bürgerstiftung Weimar, dem Margarete-Geibel-Fonds und dem Awo-Regionalverband Mitte-West-Thüringen.

Weimar bekommt 50 Freikarten für Weihnachtsmärchen

Neben dem monatlichen Kaffeeklatsch im SOS-Familienzentrum und verschiedenen Angeboten an Festtagen wie etwa dem Weltkindertag hat die Initiative nun auch Besonderes im Advent vor. Dank guter Kontakte zum Apoldaer Amateurtheater stehen den Alleinerziehenden aus Weimar und Umgebung 50 Freikarten für das Weihnachtsmärchen „Hänsel und Gretel“ zur Verfügung, das am dritten Adventssonntag in Utenbach aufgeführt wird.

Treff zur Tour mit dem Bus wird am 17. Dezember um 9.40 Uhr auf dem August-Frölich-Platz gegenüber der katholischen Kirche, direkt vor der Kuchenmanufaktur Koriat, sein. In Utenbach können Eltern und Kinder ab 11 Uhr das Theaterstück und einen Kinderpunsch genießen. Auch der Weihnachtsmann hat sich angekündigt, und es wird eine kleine interaktive Führung mit den Darstellern hinter die Kulissen geben. Im Anschluss daran fahren die Weimarer Familien gegen 12.30 Uhr wieder mit dem Bus an den Ausgangspunkt zurück und verabschieden sich in den dritten Advent.

Noch sind für den Besuch des Weihnachtsmärchens freie Plätze im Bus zu haben. Alleinerziehende Eltern, die mit ihren Kindern mitfahren möchten, können sich unter Telefon: 0176/42776994 oder per E-Mail an: alleinerziehend.weimar@gmail.com verbindlich anmelden. Für die Teilnehmer ist die Weihnachtsaktion völlig kostenfrei.

