Freigabe der Duxbrücke verzögert sich

Die Klassik-Stiftung musste ihre eigene Ankündigung von Ende Juni korrigieren, wonach die Duxbrücke im Ilmpark ab Mitte Juli wieder nutzbar sein würde. Die Arbeiten an ihr sind zwar beendet, doch sie bleibt länger gesperrt, damit die angrenzenden Wegeflächen wieder hergestellt werden können. „Die wassergebundene Wegedecke wird mehrfach gewalzt, gewässert und geglättet und muss zwischen den Arbeitsgängen ohne Belastung ruhen. Hierfür ist es notwendig, den Weg zwischen Duxbrücke und Corona-Schröter-Weg sowie die Brücke selbst noch bis voraussichtlich Mitte August zu sperren“, teilte die Klassik-Stiftung am Mittwoch mit. Sie hat ausdrücklich darum gebeten, die Absperrungen zu beachten, „und so den Abschluss der Wegebauarbeiten zu unterstützen“. Als Alternativen stehen die Naturbrücke oder die Schaukelbrücke zur Verfügung. Die baustellenbedingte Wegeführung im Ilmpark sei ausgeschildert.