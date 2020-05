Donata Burckhardt (Gesang) und Christine Herzog (Akkordeon) gaben am Palliatus-Hospiz in Weimar ein Freiluftkonzert.

Weimar. Seit Beginn der Coronakrise konnten Stipendiaten von Live Music Now nicht mehr in sozialen Einrichtungen zu spielen. Das ist nun wieder möglich.

Freiluftkonzert für die Bewohner des Palliatus-Hospiz

„Wunderbar“, fand es Leiter Frank Witten, dass Stipendiaten von Live Music Now am Freitag wieder für die Bewohner des Palliatus-Hospiz’ in Weimar musizierten. Mit der allgemeinen Lockerung sind Freiluftkonzerte wieder möglich, erläuterte Konzertbetreuerin Adelheid Wiegering. Sopranistin Donata Burckhardt und Christine Herzog, Akkordeon, stimmten bei schönstem Sonnenschein im Garten Frühlingslieder an. Bewohner hörten auf der Terrasse oder am geöffneten Fenster zu.