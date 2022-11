Freiwilligenbörse in der Küche der Weimarer Volkshochschule

In der Volkshochschule am Graben sind interessierte Ehrenamtler an der richtigen Adresse.

Weimar. Die nächste „MachBar“ erwartet alle, die ein Ehrenamt suchen, am 15. November in der Küche der Volkshochschule in Weimar.

Mitmachen. Aber wo? Das fragen sich häufig Menschen, die auf der Suche nach einem geeigneten freiwilligen Einsatzgebiet sind. Anja Pfotenhauer-Wolleschensky und Stefanie Lachmann von der Ehrenamtsagentur der Weimarer Bürgerstiftung wollen am Dienstag, 15. November, dabei helfen, Antwort darauf zu finden. Von 18 bis 20 Uhr haben sie zur nächste Ausgabe der „MachBar“ in die Küche der Volkshochschule am Graben 6 eingeladen. Diesmal stellen vier Gesprächspartner ihre Institutionen und die dortigen Betätigungsfelder für Ehrenamtler vor. Rede und Antwort stehen Martin Kristen vom Betreuungsverein Weimar, Dagmar Wolf vom familienentlastenden Dienst des Lebenshilfe-Werkes, Uwe Schröckenbach vom Kinderhospiz und Ruth Bouska vom BUND-Garten „ArtenReich“ in Niedergrunstedt.

Nach einem Begrüßungsdrink hat jede dieser Einrichtungen zehn Minuten Zeit, sich gegenüber den Besuchern darzustellen. Beim anschließenden Imbiss können Fragen gestellt und persönliche Kontakte geknüpft werden. Die „MachBar“ ermöglicht den Einsatzstellen, Freiwilligen und interessierten Zuhörern, in lockerem Rahmen zusammenzutreffen. Die Veranstaltung ist kostenfrei. Eine Anmeldung für Gäste ist nicht erforderlich.