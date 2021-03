Weimar. Seit Sommer 2020 absolviert Louisa Girrulat in der ACC Galerie ein Freiwilliges Soziales Jahr. Wie erlebt sie ihre Arbeit in der Corona-Krise?

Freiwilligenjahr in Weimar in der Coronakrise

Ein Gespräch von ACC-Veranstaltungsmanagerin Ulrike Mönnig mit Louisa Girrulat folgt am Montag, 15. März, 20 Uhr, in der Reihe „Monday Night Stream“. Die Merseburgerin (18) kam im Sommer 2020 für ein freiwilliges Soziales Jahr im Bereich Kultur in die ACC Galerie. Wie hat sie ihr von der Corona-Krise geprägtes erstes halbes Jahr erlebt, was blieb von ihren Wünschen unter Pandemiebedingungen übrig? Wo hat sie ihre Freizeit verbracht? Das Gespräch ist im Youtube-Kanal des ACC im Livestream zu erleben.

www.acc-weimar.de