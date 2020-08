Freude über Flaggen am Weimarer Theaterplatz

Begrüßt haben die Weimarer Bündnis-Grünen, dass die ständige Beflaggung auf dem Theaterplatz jetzt angebracht wird. „Eine Europafahne neben der deutschen Flagge an dem historischen Ort in Deutschland, an dem vor nunmehr 101 Jahren die Farben Schwarz-Rot-Gold als Farben der ersten demokratisch gewählten deutschen Republik verkündet wurden: Dieses Zeichen der europäischen Einheit, für die Demokratie und die Integration der Nationalstaaten in ein geeintes Europa wollten wir senden.“ Das erklärte Stadtrat Rudolf Keßner. Auf seine Initiative hin hatte die Fraktion im April 2019 im Stadtrat beantragt, für eine ständige Beflaggung am Theaterplatz zu sorgen: am Deutschen Nationaltheater oder am Haus der Weimarer Republik.

„Im Jubiläumsjahr, wo alle Augen auf Weimar blickten, wäre das Signal weltweit medial verbreitet worden“, fügte er enttäuscht darüber hinzu, dass die Umsetzung so lange gedauert hat. Die Fraktion habe nicht nicht gedacht, dass ein so einfacher Auftrag eine Bearbeitungszeit von 16 Monaten braucht. „Wir freuen uns nun aber über diesen Erfolg und danken allen Beteiligten,“ so Keßner abschließend im Namen seiner Fraktion.