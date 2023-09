Im Juli versammelte sich die Initiative Fridays for Future Weimar noch am Theater, nun haben sie auf den Goetheplatz eingeladen.

„Fridays for Future“ streikt in Weimar

Weimar. Die Klimaaktivisten von „Fridays for Future“ setzen sich am 15. September auch in Weimar für bessere Arbeitsbedingungen im Personennahverkehr ein

„Fridays for Future“ Weimar wird sich am Freitag, 15. September, am globalen Streik der Klimabewegung beteiligen. Die Demonstration startet um 16 Uhr auf dem Goetheplatz. Im Fokus steht das Thema Verkehrswende.

Bereits am 3. März streikten bundesweit Beschäftigte im Nahverkehr gemeinsam mit Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten, jetzt geht das Bündnis #WirFahrenZusammen in die nächste Phase: In ganz Deutschland beteiligen sich Beschäftigte in Verkehrsbetrieben mit der Gewerkschaft Verdi und Ortsgruppen der Klimagerechtigkeitsbewegung an einer Petition für bessere Arbeitsbedingungen im Nahverkehr und einen ÖPNV-Ausbau. Startschuss soll der globale Klimastreik am 15. September sein, wo auch in Weimar diese Petition gestartet wird.

Deren Ziel sei es, die gesellschaftliche Mehrheit für einen gut ausgebauten und funktionierenden öffentlichen Personennahverkehr mit guten Arbeitsbedingungen sichtbar zu machen. Konkret werde gefordert. dass Bund und Länder ihr Versprechen einer Verdopplung des ÖPNV bis 2030 wahr machen. Voraussetzung dafür sei es aus Sicht von „Fridays for Future“, dass die Forderungen der ÖPNV-Beschäftigten in den Anfang 2024 anstehenden Tarifverhandlungen umgesetzt werden. Andernfalls sei ein Ausbau des Nahverkehrs angesichts des Personalmangels nicht machbar.