Vor ziemlich genau vier Jahren, am 1. März 2019, zogen erstmals rund 150 Schülerinnen und Schüler durch die Weimarer Innenstadt, um ein Zeichen für mehr Klimaschutz zu setzen.

Fridays for Future Weimar beteiligt sich am globalen Klimastreik

Weimar. Unter dem Motto „Kohle? Nur für den ÖPNV!“ wird am Freitag um 15.30 Uhr auf den Weimarer Theaterplatz geladen.

Fridays for Future Weimar wird sich am Freitag am globalen Klimastreik unter dem Motto „Kohle? Nur für den ÖPNV!“ beteiligen. Zur Demonstration wird um 15.30 Uhr auf den Theaterplatz eingeladen.

Die Aktivistinnen und Aktivisten fordern die Bundesregierung zur Einhaltung des Pariser Klimaabkommens auf. Besonders im Verkehrssektor sei eine schnelle Wende hin zu emissionsarmer und kostengünstiger Mobilität dringend notwendig.

Verkehrswende soll endlich ins Rollen kommen

„Die Bundesregierung verfehlt ihre eigenen Klimaziele, während die Klimakrise eskaliert. Sinnbildlich dafür ist die katastrophale Verkehrspolitik der letzten Jahre”, erklärt Konstantin von Fridays for Future Weimar. „Wir gehen auf die Straße, damit die Verkehrswende endlich ins Rollen kommt.“

