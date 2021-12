Eine Lösung für legales, dauerhaftes Wohnen muss her – zumindest in diesem Ziel sind sich Stadt und Anwohner der Waidmühle einig.

Frieden an der Meckfelder Waidmühle nicht in Sicht

Meckfeld b. B. Der Bad Berkaer Stadtrat beschließt Bebauungsplan für die Außenbereichsstraße. Anwohnern bleibt gegen die Kostenbeteiligung nur der Rechtsweg.

Die Anwohner der Straße An der Waidmühle im Bad Berkaer Ortsteil Meckfeld bekommen Rechtssicherheit für ihr dauerhaftes Wohnen auf den neun Grundstücken: Mit großer Mehrheit (19 Ja, eine Enthaltung) beschloss der Bad Berkaer Stadtrat am Montagabend einen Bebauungsplan, der das Areal vom bisherigen Gartenland im Außenbereich zu vollwertigem Bauland macht. Der Konflikt zwischen Verwaltung und Anwohnern über die Kosten-Aufteilung ist damit aber noch längst nicht aus der Welt.

Es stehen sich zwei konträre Sichtweisen gegenüber. Die eine erläuterte Bürgermeister Michael Jahn (CDU): Die Stadt sieht sich nach Baugesetzbuch und Thüringer Straßengesetz in der Pflicht, solide und normgerechte Verkehrsverhältnisse herzustellen. Sie betrachtet das als Erschließung und will die Anwohner mit den dafür üblichen 90 Prozent an den Kosten beteiligen. In einem Städtebaulichen Vertrag bot die Stadt eine Variante mit nur den Mindeststandards an (ohne Straßenbeleuchtung, Breitband-Anschlüsse und zusätzliche Löschwasserversorgung), um die Kosten zu senken. Der Bebauungsplan, so Jahn, würde den Wert der Grundstücke „vervielfachen“ – und das sei nicht zum Nulltarif für die Anwohner möglich.

Deren einstimmige Ablehnung, mitgeteilt in einem Schreiben vom 21. November, bezeichnet Jahn als „Rolle rückwärts“, man sei damit wieder auf dem Stand von vor zwei Jahren. Argumente, auch gestützt von einer Jenaer Anwaltskanzlei, haben die Anwohner durchaus: Ihre Straße, „zugegeben in einem geringen Standard“, sei als Zufahrt zur Kläranlage ertüchtigt worden. Es könne sich deshalb nur um einen grundhaften Ausbau handeln, und den Anwohner-Anteil der Kosten könne sich die Stadt vom Freistaat Thüringen erstatten lassen, wie seit 2019 gesetzlich vorgesehen.

Mit dem Bebauungsplan hat die Stadt grünes Licht, um die Erschließung nach ihren Maßstäben umzusetzen und Beitragsbescheide an die Anwohner zu erlassen. Denen steht dann noch der Weg von Widerspruch und Klage offen. Dann würde ein Gericht klären, ob hier Erschließung oder Ausbau vorliegt.