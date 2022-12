Die „Jakob Singers“ gastieren am Samstag in der Weimarer Jakobskirche

Friedliche Stimmung in Zeiten des Krieges: „Jakob Singers“ in der Weimarer Jakobskirche

Weimar. Der Gospelchor „Jakob Singers“ ist zum Weihnachtskonzert am Samstag in der Jakobskirche in Weimar zu Gast. Das erwartet Besucherinnen und Besucher.

„Wir brauchen Männer!“ Da sind sich alle 30 Sängerinnen und Sänger der „Jakob Singers“ einig. Gerade einmal sechs Bässe und Tenöre singen derzeit im Weimarer Gospelchor mit. Grund dafür sind nicht zuletzt die vergangenen zwei Jahre. „Unser Chor ist durch die Pandemie etwa um die Hälfte geschrumpft“, stellt Chorleiterin Frederica Seehafer fest. „Singen galt zwischenzeitlich als lebensgefährliches Hobby“, sagt sie.

Verständlich, dass sich viele der Ansteckungsgefahr im kleinen Jakobssaal nicht aussetzen wollten. „Anfangs trafen wir uns gar nicht, dann online, im Sommer probten wir im Park. Als das zu dunkel und kalt wurde, durften wir die Johanneskirche nutzen“, erinnert sich Chorleiter David Neumann an die schwierige Zeit.

Chor-Kasse ist nach Pandemie-Zeit quasi leer

Ein weiteres Problem hängt dem Gospelchor seitdem nach. „Nach zwei Jahren ohne Auftritte ist die Chor-Kasse quasi leer“, spricht es der 26-jährige Schulmusik-Student ganz offen aus. Mit Auftritten auf Hochzeiten, Taufen und anderen Anlässen sowie Spenden finanziert der Chor nicht nur seine beiden Chorleiter, sondern auch Noten, Instrumente und die charakteristischen Roben mit den goldgelben Schals. Auch die Chorfahrten werden davon bezahlt. „Die sind total wichtig“, sagt Frederica Seehafer. Und fügt hinzu: „Fürs bessere Kennenlernen untereinander und die musikalische Entwicklung.“

Erstmals seit Pandemie-Ausbruch durften die „Jakob Singers“ im November wieder zum Chorwochenende. Zwei Tage lang bastelten sie an Songs und Choreografie in der Jugendherberge Bad Sulza. Waren die Proben abends vorbei, sangen sie zu Gitarre und Klavier einfach weiter.

Das Ergebnis intensiver Proben präsentieren die „Jakob Singers“ mit Live-Band zum traditionellen Weihnachtskonzert in der Weimarer Jakobskirche. „Unter dem Motto When love came down wollen wir vor allem positive, friedliche Stimmung verbreiten“, sagt David Neumann. Das sei in Zeiten von Krankheit und Krieg nötig und unheimlich wichtig.

Der Gospelchor wurde 1997 als kleine Gesangsgruppe von Gemeindediakon Dirk Marschall gegründet. Die Musiker bedienen sich eines breiten Repertoires und singen neben Gospels und Spirituals auch gern Pop- und Jazz-Arrangements.

Das Weihnachtskonzert des Gospelchors „Jakob Singers“ findet am Samstag, 10. Dezember, 19.30 Uhr, in der Jakobskirche statt. Der Eintritt ist frei, Spenden seien erwünscht.