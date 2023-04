Frischer Frühjahrsschnitt für Niedergrunstedter Umstellungsbäume

Die Grüne Liga unterstützte bereits im April 2021 mit ihren angehenden Streuobstfachwirten die Pflegearbeiten an städtischen Obstbäumen am Niedergrunstedter Weg.

Niedergrunstedt. So kümmert sich die Grüne Liga Thüringen um die Obstbäume am Niedergrunstedter Weg.

Die Obstbäume entlang des Niedergrunstedter Weges erhalten am Freitag einen fachgerechten Baumschnitt. Verantwortlich zeichnet dafür die Grüne Liga Thüringen mit ihren angehenden Streuobstfachwirtinnen und -fachwirten, die zwischen 9 und 17 Uhr die Pflegearbeiten an den städtischen Obstbäumen durchführen wollen.

Nachdem einst im Winter 2020 die Obstbäume entlang des Weges im Weimarer Ortsteil durch einen unsachgemäßen Technikeinsatz beschädigt wurden, beauftragte die Stadt ein Unternehmen, das sich um den Schnitt von etwa 100 Bäume kümmerte. Damals verblieb ein Rest von etwa 50 Bäumen, die jedoch ebenfalls nach einem fachgerechten Schnitt verlangten. Das rief im darauffolgenden Jahr den Naturschutzverein auf den Plan. Erstmals im April 2021 haben die Teilnehmer des damaligen Streuobstfachwirtkurses unter Anleitung die Pflegemaßnahmen fortgesetzt.

Im Rahmen des diesjährigen Kurses werden die Obstbäume entlang des Niedergrunstedter Weges einen Baumschnitt für Umstellungsbäume erhalten, teilt nun die Grüne Liga mit. Dabei werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von drei Referenten angeleitet. Sie erhalten wesentliche Informationen zur Kronenbildung für Umstellungsbäume. „Die Umstellungsbäume sind für die Teilnehmer sehr anspruchsvoll. Hier gilt es vor allem zu vermitteln, welche Schnittmaßnahmen für langjährig vernachlässigte Bäume notwendig sind“, erläutert Björn Burmeister, einer der Ausbilder des Vereins. „Wir freuen uns auf die Allee, auch um zu sehen, wie sich die bereits geschnittenen Bäume in den letzten zwei Jahren entwickelt haben“ sagt er. Erste Vorbereitungsarbeiten wurden bereits von der Stadt durchgeführt. Sie habe die zu schneidenden Bäume freigestellt, so dass die Kursteilnehmer gut mit ihren Leitern an die Bäume herantreten können, heißt es.

Der Ausbildungskurs zum Streuobstfachwirt wird seit 2017 in Thüringen durchgeführt und habe sich soweit etabliert, dass es bereits jetzt eine Warteliste für das kommende Jahr gebe. Die Teilnehmer kommen aus verschiedenen Bundesländern und erhalten in 120 Stunden eine umfängliche Ausbildung über die Jung- und Altbaumpflege, Pomologie, Vermehrung und die Anlage von Streuobstwiesen, teilt der Verein mit. „Wir freuen uns natürlich über das sehr rege Interesse an unserem Angebot“, so Alexander Seyboth, Referent von der Grünen Liga Thüringen. „Zeigt es doch, dass sich das Thema Streuobstwiesen- und Baumpflege zunehmend wieder in der Gesellschaft etabliert.“