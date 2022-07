Familienfest des Fröbelkindergartens im Natur-Erlebnis-Garten am Rande von Tiefurt.

Fröbels feiern im Natur-Erlebnis-Garten in Weimar

Weimar. Förderverein des Kindergartens organisiert ein buntes Familienfest auf seinem Gelände bei Tiefurt

Zum Familienfest hatte der Förderverein des Weimarer Fröbelkindergartens eingeladen. Der Verein wurde vor 20 Jahren von engagierten Eltern und Erzieherinnen gegründet. Am vergangenen Wochenende wurde er mit vielen Besuchern belohnt. Rund 150 Eltern, Kindergartenkinder und deren Geschwister hatten den Weg in den Natur-Erlebnis-Garten am Rande von Tiefurt gefunden.

Nach langer Corona bedingter Abstinenz hatten alle Lust darauf, mal wieder gemeinsam ein fröhliches Fest für Jung und Alt zu feiern. Neben allerhand Bastel- und Spielangeboten sowie dem allzeit beliebten Kinderschminken, hatte sich das Planungskomitee noch einige Überraschungen einfallen lassen.

So sorgte nicht nur Clown Kalle aus Weimar West für herzhafte Lacher und kreative Luftballontiere. Auch die Freiwillige Feuerwehr aus Tiefurt hielt einen besonderen Programmpunkt für diesen Tag bereit.

Die Feuerwehrleute waren nämlich mit ihrem Einsatzfahrzeug zum Familienfest gekommen. So konnten Conrad (6) und seine Freunde mit großem fachmännischem Interesse der Führung an und um das Feuerwehrauto folgen. Sie schmieden auch prompt Pläne für ihre Karrieren als künftige Feuerwehrleute.

Als gelernter Koch ließ es sich Jens Schmidt, der selbst Vater zweier Fröbel-Kinder ist, nicht nehmen, das Kommando am Rost zu übernehmen. So wurden in kürzester Zeit herrlich duftende Bratwürste dankend von den hungrigen Gästen verspeist.

„Es war ein rundum gelungener Tag. Nicht nur das Wetter hat gut gehalten, auch die Stimmung hat von Anfang an einfach gepasst”, zog Sandra Enderl, die Vorsitzende des Fördervereins, zufrieden ihr Resümee.

Ihre Zusammenfassung wurde von lautem Kinderlachen unterbrochen: Nicht weit entfernt purzelte erneut Clown Kalle über die Wiese – gefolgt von einer Schaar ausgelassen tobender Fröbel-Kinder.