Frontale Kollision: Radfahrer wird bei Unfall in Weimar schwer verletzt

Weimar. Ein 43-jähriger Fahrradfahrer ist am Mittwochnachmittag in Weimar von einem Auto erfasst worden. Die Autofahrerin hatte abbiegen wollen.

Ein 43-jähriger Radfahrer ist am Mittwochnachmittag über die Steubenstraße in Richtung Marienstraße gefahren. Dazu habe er laut Polizei den vorgesehenen Radfahrerschutzstreifen genutzt. Eine entgegenkommende Autofahrerin habe nach links in die Hegelstraße abbiegen wollen und den Radfahrer übersehen.

Beim frontalen Zusammenstoß sei der Radfahrer schwer verletzt worden. Zur Behandlung habe er ins Klinikum Weimar gebracht werden müssen. Die 77-jährige Fahrerin sei nicht verletzt worden. Am Fahrrad und am Pkw entstand Sachschaden von insgesamt 5000 Euro, wie die Polizei mitteilte.

