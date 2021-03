Anpacken wie hier Werner Dehne am Wochenende in Tiefengruben: Das ist die Aufforderung am Samstag an die Bad Berkaer.

Frühjahrsputz am Samstag in Bad Berka

Bad Berka. Die Freiwilligen sind für Samstag, 27. März, um 9 Uhr zum Treffpunkt am Bad Berkaer Zeughaus eingeladen.

Zu Frühjahrsputz-Aktionen in der Kurstadt und ihren Ortsteilen hat die Bad Berkaer Stadtverwaltung aufgerufen. Nachdem am Wochenende Tiefengruben den Startschuss gab, soll es am Samstag, 27. März, im Stadtgebiet Bad Berka weitergehen.

Treffpunkt ist 9 Uhr am Zeughaus, Teilnehmer sollten Arbeitshandschuhe mitbringen. Sie werden in kleine Teams unter Einhaltung der Corona-Hygieneregeln verteilt. Am 10. April folgen Gutendorf und Meckfeld.