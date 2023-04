Frühjahrsputz trotzt dem Regen in Weimars Norden

Weimar. Rund 30 Kinder und Jugendliche kümmern sich bei traditioneller Aktion des Jugendclubs Nordlicht um einen sauberen Stadtteil.

Die Mitte März gegenüber dem Jugendclub Nordlicht gepflanzten Bäume freut’s, für die etwa 30 jungen Helferinnen und Helfer kommt der Dauerregen am Samstag zwar nicht unbedingt gelegen, stellt aber auch keinen Hinderungsgrund dar. „Wir ziehen das durch“, sagt Sylvio Schmeichel, Leiter des Jugendclubs, und meint den mittlerweile traditionellen Frühjahrsputz in Weimar Nord.

Am frühen Nachmittag startet die Putzkolonne in Vierergruppen aus dem Jugendclub, ausgerüstet mit Müllbeutel, Müllzange und wetterfester Kleidung. „Wir haben den Stadtteil in vier Sektoren aufgeteilt“, erläutert der Clubchef, gibt noch ein paar weitere Instruktionen, dann geht es ans Werk.

Generell liege im Weimarer Norden nicht mehr und nicht weniger Müll auf der Straße als in anderen Stadtteilen, allerdings „bleibt er in eher abschüssigen Stadtteilen eher liegen als beispielsweise in der Innenstadt“, sagt Ortsteilbürgermeister Olaf Merzenich (parteilos). Der Ortsteilrat und die Gemeinnützige Wohnungsgenossenschaft Weimar unterstützen den Frühjahrsputz. „Im Anschluss wird gegrillt“, sagt Sylvio Schmeichel, der nach der Aktion erstmal die gefüllten Müllsäcke mit dem Auto einsammeln will.

In der Vergangenheit sei der Frühjahrsputz – die Aufräumaktionen im Herbst und im Frühjahr werden durch den Jugendclub Nordlicht bereits seit 2001 regelmäßig initiiert – immer ein großer und nachhaltiger Erfolg gewesen. „Vergangenes Jahr haben wir einen Kinderwagen entsorgt“, sagt Olaf Merzenich. Sogar ein Klo hätten die Kinder und Jugendlichen schon gefunden. Und auch in diesem Jahr war die Ausbeute nicht gering: „Es war nicht ganz so viel wie sonst“, sagt Sylvio Schmeichel nach der Putzaktion. „Ungefähr sechs Kubikmeter.“ Von allem sei etwas dabei gewesen, sagt er: „Autoteile, ein Einkaufswagen, Krücken, Radkappen.“