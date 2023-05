Frühjahrsputz und Festschmaus in Krautheim und Haindorf

Krautheim. Die Krautheimer und Haindorfer bekommen für ihren Fleiß am Samstag eine ganz besondere Belohnung.

Ihren Siegerpreis vom letztjährigen Nordkreis-Radwandertag, einen von der EG Neumark gestifteten Kalbsbraten, verspeisen die Krautheimer und Haindorfer am Samstag, 6. Mai, ab 17 Uhr in einer geselligen Runde an der Krautheimer Freilichtbühne unweit des Sportplatzes am Schenkanger. Zuvor bittet Ortschaftsbürgermeister Christian Meier allerdings noch zum Frühjahrsputz in beiden Dörfern: Treffpunkt ist 8 Uhr. In Haindorf dient die Aktion unter anderem der Vorbereitung der 700-Jahr-Feier, die Krautheimer bringen das Dorf für die Kirmes eine Woche später auf Hochglanz. Zudem darf sich die Kirchengemeinde auf eine Spendenübergabe durch den Dorf- und Heimatverein für die geplante Restaurierung der Haindorfer Kirchturm-Uhr freuen.