Frühjahrsputzer schwärmen in Masse im Weimarer Land aus

Weimarer Land. Gleich in neun Orten des Altkreises Weimar ist fürs kommende Wochenende Großreinemachen in Gemeinschaft geplant.

Die Osterferien sind vorüber, potenzielle Helfer wieder im Lande. Auch dem Wetter ist endlich Besserung vorhergesagt. Fürs kommende Wochenende haben sich deshalb zahlreiche Freiwillige im Weimarer Land zum Frühjahrsputz verabredet.

Den Anfang macht bereits am Freitag, 21. April, der Heimatverein in Sachsenhausen. Um 17 Uhr hofft er auf reichlich Zuspruch aus dem Dorf, wenn am Plan der Gaststätte der Frühjahrsputz im Zeichen des „Walpurgishegemahls“ beginnt. Wie in jedem Jahr sollen gemeinsam die zentralen Flächen des Ortes gereinigt und verschönert werden.

Nach Schlechtwetter-Absagenwerden Putzaktionen nachgeholt

In Rohrbach wird an diesem Samstag, 22. April, der Frühjahrsputz nachgeholt, der am 15. April wegen schlechten Wetters verschoben wurde. Treff im Dorf ist wiederum um 8.30 Uhr.

Bereits für den 25. März hatte Großobringen sein diesjähriges Großreinemachen angesetzt. Dort funkte ebenfalls das Wetter dazwischen. An diesem Samstag nimmt auch die Ettersberg-Ortschaft neuerlich Anlauf, um ab 9 Uhr Holz zu lasieren, einen Zaun abzubauen und Grünflächen zu säubern.

Die Nachbarn in Kleinobringen haben sich ebenso für Samstag verabredet. Ab 8 Uhr sind sie mit Besen, Schaufeln und Schubkarren auf dem Dorfplatz, dem Anger, am und im Bürgerhaus und so wie in der Kirchgasse zu Gange, wo eine neue Rabatte gestaltet werden soll.

Sofern das Wetter mitspielt, will am Samstag in Berlstedt auch der Kindergarten „Spatzennest“ in seinem Garten Hand anlegen. Zwischen 8 und 12 Uhr sollen Holz geölt, Beete vorbereitet, Sand umgegraben und vieles mehr gemacht werden. Alle Helfer sind willkommen. Wer Arbeitsgeräte mitbringen kann, sollte dies tun.

Nicht zuletzt putzt am Samstag im Nordkreis auch die Stadt Neumark. Treff ist dort um 9 Uhr auf dem Marktplatz.

In der Landgemeinde Grammetal ist am Samstag ebenfalls Großreinemachen angesagt. In Niederzimmern soll von 8 bis 13 Uhr geputzt werden. Vom Gemeindehaus an der Angergasse werden die Helfer ausschwärmen, um am Kindergarten, auf dem Spielplatz, am Warteturm, an den Denkmälern, in und um die Kirche, auf dem Feuerplatz, auf dem Friedhof, an der Quelle Katzenborn und im Mühlenpark aufzuräumen. Die Schotterwege in der Töpfergasse, Steinstockgasse, Auf dem Sande und Bei der Kirche sollen aufgefüllt und gewalzt und der Belag der Holzbrücke am Schenkplatz erneuert werden.

Auch in Troistedt steht am Samstag der diesjährige Frühjahrsputz ins Haus. Um 9 Uhr ist Sammelpunkt an der alten Schule. Diese soll ebenso geputzt werden wie der Dorfplatz mit den Garagen, das Feuerwehrhaus, der Spielplatz, die Löschwasserteiche, der Platz für das Festzelt und der Platz mit den Glas- und Altkleidercontainern.

Als letzter der Bad Berkaer Ortsteile macht sich am Samstag Tannroda fit für den Frühling. Alle Helfer, die teilnehmen wollen, sollten sich um 9 Uhr an der Feuerwehr einfinden. Arbeitsgeräte wie Handschuhe, Schaufel, Rechen und Schubkarre werden benötigt. Wie vielerorts warten auch hier auf die Freiwilligen nach getaner Arbeit eine Bratwurst und Getränke.