Frühzeitig die Angst nehmen

Dirk Lorenz-Bauer wünscht sich, dass alle Kindergärten das nutzen.

Die Kosten seien für die Stadt überschaubar. Das sagte Bürgermeister Rüdiger Eisenbrand (parteilos), bevor der für Zeitungsfoto die Socken auszog und die Hosenbeine hochkrempelte, um andeutungsweise ins Kinderbecken zu steigen. Er bezog sich auf die Initiative „Wassergewöhnung“ und eben auf die Eintrittsgelder-Übernahme für die Vorschulkinder sowie deren Erzieher.

Angesichts der guten Idee, von der nun rund 100 Kinder profitieren werden, kommt es auf die Höhe der Summe ohnehin nicht so sehr an.

Was zählt ist der gute Wille. Angesichts der Nachwirkungen der Corona-Pandemie, die eben auch dazu führte, dass weniger Kinder das Schwimmen lernten, ist das konkrete Hilfe. Dass nämlich von denjenigen Kindern, die sich auf die Seepferdchen-Prüfung vorbereiten, die meist am besten mit dem nassen Element klarkommen, denen zuvor die Angst vor diesem genommen wurde, bestätigt Schwimmmeister Thomas Büttner. Insoweit begrüßt er als Familienvater und als Fachmann diese Aktion. Sowohl er als auch der Bürgermeister hoffen, dass sich die noch fehlenden Kitas an der Wassergewöhnung beteiligen.