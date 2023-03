„Fuchs“ stellt bei „Unartig“ aus

Weimar. Daniel Täumel, Frontmann der „Apokalyptischen Reiter“, präsentiert sich ab Freitag bei „Unartig“ in Weimar wieder als Bildender Künstler.

„Malerei und Plastisches“ lautet der Titel der neuen Ausstellung von Daniel Täumel in der Galerie „Unartig“. Der Künstler versucht mit seinen Bildern, Skulpturen und Plastiken, die verschiedensten Materialien und Techniken so zu kombinieren und verschmelzen, dass am Ende etwas außergewöhnlich Neues entsteht.

In erster Linie ist Daniel Täumel, alias der „Fuchs“, als Gründer und Frontmann der Heavy-Metal-Band „Die apokalyptischen Reiter“ bekannt und international unterwegs. Wer einen Ausflug in sein Schaffen als Bildender Künstler unternehmen möchte, ist zur Eröffnung der Ausstellung bei „Unartig“ an diesem Freitag, 24. März, um 19 Uhr, in der Weimarer Windischenstraße 15 an der richtigen Adresse. Der „Fuchs“ ist dort mit seinen Werken bis zum 21. April vertreten.