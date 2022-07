Führung durch den Bad Berkaer Friedwald

Bad Berka. Am Samstagnachmittag können sich Interessierte einmal mehr über Bestattungen in der Natur informieren.

Eine weitere Führung durch ihr Areal auf dem Adelsberg bei Bad Berka bietet die Friedwald-GmbH am Samstag, 9. Juli, an. Treffpunkt ist laut einer Mitteilung um 14 Uhr an der Info-Tafel am Friedwald-Parkplatz, zu erreichen über die Zufahrt zum Paulinenturm zwischen Bad Berka und Hetschburg, an den Kreuzungen beschildert.

Ein Friedwald-Förster erläutere alles Wissenswerte zum Thema Bestattung in der Natur und beantwortet Fragen. Die Teilnahme ist kostenlos.