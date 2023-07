Führung durch den Bad Berkaer Friedwald

Bad Berka. Auf dem Areal am Adelsberg gibt es am Samstag alle Informationen zum Thema Bestattung im Wald.

Die Friedwald GmbH nimmt die Reihe der kostenlosen Führungen über ihr Gelände am Bad Berkaer Adelsberg wieder auf. Treffpunkt ist Samstag, 22. Juli, 14 Uhr an der Infotafel des Friedwald-Parkplatzes, zu erreichen über die Walpertalstraße. Ein Friedwald-Förster vermittelt in der einstündigen Runde alles Wissenswerte zum Thema Bestattung im Wald. Die Platzzahl ist begrenzt, Anmeldung deshalb erforderlich (www.friedwald.de/bad-berka).