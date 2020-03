Bad Berka. Die Friedwald GmbH und ihre Förster bieten am Samstag einen Spaziergang über ihr Areal auf dem Adelsberg bei Bad Berka an.

Führung durch den Bestattungswald

Einen geführten Spaziergang über ihr Bad Berkaer Areal auf dem Adelsberg unweit des Paulinenturms bietet die Friedwald GmbH am Samstag an. Die Friedwald-Förster stehen für Fragen zur Verfügung – zu Vorsorge, Beisetzungsmöglichkeiten, Kosten und Grabarten. Die kostenfreie Führung soll rund eine Stunde dauern und zu den schönsten Orten des Areals führen, das seit 2018 für Bestattungen in der Natur zur Verfügung steht. Wegen der begrenzten Teilnehmerzahl wird um Anmeldungen gebeten.

Samstag, 7. März, 14 Uhr, Treffpunkt an der Info-Tafel auf dem Parkplatz am Thüringenweg; Anmeldungen: Tel. 06155 / 84 82 00 oder www.friedwald.de/bad-berka