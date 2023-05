Führung zu Vogelstimmen im Kirschbachtal bei Weimar

Weimar. Frühaufsteher können an diesem Samstag mit Nabu auf Tour gehen.

Ende April/Anfang Mai sind die meisten Zugvögel aus ihren Winterquartieren zurück. Dann bietet eine Morgenwanderung die beste Gelegenheit, den arttypischen Gesang einzelner Vogelarten herauszuhören und sich einzuprägen. Das betont der Naturschutzbund (Nabu) Weimar/Apolda in einer Ankündigung zu einer bevorstehenden Vogelstimmen-Führung in Weimar. Wie nach einer „Vogeluhr“ würden viele Vogelarten morgens nacheinander anfangen zu singen.

Dabei ließen sich ihre Stimmen mit etwas fachlicher Unterstützung ganz gut unterscheiden. Am Samstag, dem 13. Mai, leiten Astrid Lerch und Franka Rose vom Nabu-Regionalverband eine vogelkundliche Wanderung durch das Kirschbachtal. Treffpunkt ist in aller Frühe an der Endstation (Buswendeschleife) der Stadtbuslinie 2 in der William-Shakespeare-Straße. Die Führung dauert den Angaben zufolge etwa zwei Stunden.

Der Nabu-Regionalverband hat Interessierten empfohlen, wetterfeste Kleidung und festes Schuhwerk anzuziehen sowie – wenn vorhanden – auch ein Fernglas mitzubringen, um die Vögel auch zu sehen. Eine Anmeldung ist für die Teilnahme an der Führung nicht erforderlich.

13. Mai, 7 Uhr; Endstation Stadtbuslinie 2, William-Shakespeare-Straße