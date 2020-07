Das Weingut Weimar öffnet wieder seine Türen für öffentliche Weinbergs- und Kellerführungen am 1. und 8. August jeweils um 14 und 16 Uhr.

Weimar. Die Technik und den Weinberg in Schöndorf können Interessierte an zwei Sonnabenden kennenlernen.

Führungen im Weingut Weimar

Das Weingut Weimar von Andreas und Agnes Freyer öffnet wieder seine Türen für öffentliche Weinbergs- und Kellerführungen. Sie finden an den Samstagen 1. und 8. August statt (Unkostenbeitrag 15 Euro). Dabei gibt es etwa eineinhalb Stunden Einblick in den Weinkeller samt Erläuterungen zur Technik und Weinherstellung sowie kleine Weinproben. Bei gutem Wetter schließt sich die Begehung des Weinberges mit Erläuterungen zu den Rebsorten und der Weinbergsarbeit im Jahreskreis an. Abgerundet wird alles durch Geschichten und Anekdoten rund um den Thüringer Wein und das Weinrebenlabyrinth. Für das Betreten der Innenräume ist eine Mund-Nase-Bedeckung notwendig.

Samstag, 1. und 8. August, 14 und 16 Uhr; Zum Dorotheenhof 2