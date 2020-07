Weimar. „Das rollende Klavier“ nennt sich ein neues Projekt von Live Music Now, das am Dienstag, 7. Juli, seine Premiere feiert.

Fünf Konzerte in fünf Stunden

Premiere feiert am Dienstag, 7. Juli, das neue Open-Air-Format „Das rollende Klavier“ oder „Piano to go on“ von Live Music Now Weimar: Konzertbetreuerin Adelheid Wiegering hat fünf Stipendiatinnen und Stipendiaten gebeten, ein „rollendes“ Konzert zu geben, an fünf sozialen Einrichtungen in fünf Stunden. Nach einem schnellen Aufbau spielen die Pianistinnen und Pianisten im Wechsel ein schwungvolles Programm aus Walzern und Ungarischen Tänzen von Brahms, der Polonaise Heroique von Chopin, Piazzollas Libertango, einigen Sätzen aus Haydns Sonaten und einiges mehr. Die Musiker*innen, die nicht gerade spielen, werden den anderen beim Umblättern assistieren. Es wirken mit: Felix Kehr, Johannes Schneider, Mikhail Kambarov, Daniel Golod und Svenja Kuhn.